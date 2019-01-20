В Сирии произошел взрыв в автобусе: 3 погибших, 20 раненых

В сирийском городе Африн произошел взрыв в пассажирском автобусе, в результате которого три человека погибли и около 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Reuters.

Взрыв произошел в годовщину операции «Оливковая ветвь», воздушного и наземного наступления, которую в 2018 году Турция начала, чтобы вытеснить сирийских курдов из Африн.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее на этой неделе произошел взрыв в городе Манбидж, в результате которого погибли американские военные.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.