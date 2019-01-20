В столице Греции полиция применяет против демонстрантов перечный газ и дубинки

Более ста тысяч греков вышли в воскресенье, 20 января, на улицы Афин в знак протеста против компромисса, достигнутого из Скопье относительно будущего названия соседней Македонии – Северная Македония.

Демонстрантов преимущественно с севера Греции в центр греческой столицы подвозят автобусы, сообщает DW.

На протестную акцию люди вышли на призывы правых националистических сил, поскольку на днях депутаты греческого парламента должны ратифицировать соглашение относительно будущего названия Македонии.

Афинская полиция отмечает в целом мирный характер акции, но вынуждена прибегнуть к применению средств охраны порядка. Демонстранты из рядов националистов пытаются попасть к стенам парламента, швыряют в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция в ответ применяет перечный газ и дубинки.

Напомним, в прошлом году Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.

Это вызвало бурные протесты как в Македонии, так и в Греции. Несмотря на сопротивление граждан, парламент Македонии уже ратифицировал это соглашение.

Многие греки считают, что македонцами имеют право называться только жители исторического региона на севере страны, а не граждане соседнего государства.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.