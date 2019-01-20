В Швейцарии из-за схода двух лавин погибли двое людей

Двое людей погибли из-за схода лавин в юго-восточной Швейцарии в субботу.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Swiss.info.

В кантоне Фрибург погиб 55-летний мужчина, когда группа из 14 человек попала под лавину в субботу днем. Еще три человека из группы получили травмы и доставлены на вертолете в больницу.

В кантоне Во и муниципалитете Шато-д'Экс три члена лыжно-туристической группы также попали под лавину: двум лыжникам удалось выбраться, третий, 39-летний француз, погиб.

Согласно сообщениям, снежный выступ, по которому катались лыжники, внезапно обрушился, вызвав лавину.

Власти Швейцарии предупреждают о высокой опасности схода лавин в нескольких районах страны, призвав население при выборе маршрутов лыжных прогулок обращать внимание на информационные бюллетени Федерального института изучения снега и лавин.

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