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воскресенье, 20 января, 2019, 18:40 События
В селе Одесской области объявили карантин в школах и садиках

С 21 января в с.Шевченково Одесской области введен карантин во всех учебных заведениях из-за вспышки кори.

Об этом сообщил глава Килийской ОТО Павел Бойченко.

По его данным, количество детей, которые заболели корью в Шевченково по состоянию на 17:00 19 января составляет 14 человек.

Издание Думская со ссылкой на Бойченко отмечает, что 12 из больных находятся на домашнем лечении, двое – в больнице.

«Один ребенок в тяжелом состоянии, сейчас решается вопрос о его переводе в Одессу», – добавил глава ОТО.

«С понедельника в учебных заведениях с. Шевченково и детсаду карантин. Относительно других школ общины в 9:00 понедельника будет принято решение исполкомом», – сообщил Бойченко.

 
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карантинОдесская областьновости Украины
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2019-01-20 19:02 :59