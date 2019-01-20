В Православную Церковь Украины уже перешли 100 приходов Московского патриархата, – карта

С момента проведения Объединительного собора в новообразованную Православную церковь Украины перешло уже 100 приходов бывшей УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на интерактивную карту.

Так, наиболее активным регионом, где приходы УПЦ МП переходят в ПЦУ, является Винниччина. В целом же активнее всего это делают общины на западе и в центре Украины. На Востоке, Юге и Севере, а также в Киевской области такая активность значительно ниже.

Последними в первой сотне на Крещение, 19 января, в ПЦУ присоединились религиозные общины села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).

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