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воскресенье, 20 января, 2019, 18:05 Мир
В Афганистане атаковали конвой губернатора: 8 погибших, 10 раненых

В Афганистане произошло нападение на автоколонну губернатора южной провинции Логар, в результате которого погибли восемь членов сил безопасности Афганистана.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь полиции Логару сообщил, что террорист-смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой рядом с конвоем губернатора на главном шоссе между Логаром и столицей Кабулом. Губернатор в результате взрыва не пострадал.

«К сожалению, 10 других людей ранены, и количество пострадавших может возрасти», – сказал он, добавив, что в конвое находился и начальник разведки провинции, но он не пострадал.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Талибан».

Провинция Логар, расположенная примерно в 75 км от Кабула, известна как стратегический путь к столице и уязвима к атакам из-за активного присутствия талибов в большинстве районов провинции.

 
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