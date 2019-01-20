Ученые обнаружили ранее неизвестного предка человека

Ученые из Германии, Испании и Финляндии заявили, что обнаружили факты существования ранее неизвестного науке человекообразного примата.

Об этом сообщает BBC.

Так, международные исследователи считают, что десятки тысяч лет назад на Земле жили человекообразные приматы. Они активно скрещивались с известными нам предками человека.

Отмечается, что с помощью компьютерной программы были проанализированы несколько выходцев из азиатского региона. Судя по структуре ДНК, данный примат был помесью неандертальцев и денисовских людей и скрещивался с нашими предками, вышедшими из Африки, на территории Азии.

Новое открытие ученых объясняет останки, которые были обнаружены минувшим летом в Денисовой пещере и озадачили ученых: мать загадочного примата была неандертальцем, а отец – денисовским человеком.

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