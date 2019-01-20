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воскресенье, 20 января, 2019, 18:56 Общество
Самой холодной столицей мира на Крещение стала Оттава

Среди всех столиц мира на самых низких отметках столбики термометра на Крещение опустились в Оттаве.

Утром температура воздуха в столице Канады достигла отметки в -24 градуса по шкале Цельсия, – сообщает Укринформ.

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Ближе к Оттаве в температурных показателях приблизился Улан-Батор, который считается самой холодной столицей мира. Жители столицы Монголии в субботу «наслаждались» температурой -23 градуса.

В сравнении с этим, Крещение на севере Европы было практически «тропическим». В Хельсинки и Таллине столбики термометра колебались в пределах -2 градусов, а в Рейкьявике вообще +1. На удивление теплая погода царила и в Астане и Москве, которые «прогрелись» до -3.

Добавим, что рекордные морозы, однако, не помешали нескольким любителям зимнего купания окунуться в воду реки Оттавы. Однако, в сравнении с прошлыми годами, таких смельчаков было существенно меньше.
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крещениеморозыОттавановости Украины
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