Российско-оккупационные войска заминировали окрестности поселка Дружное, – СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о заминировании вооруженными формированиями Российской Федерации территории вблизи поселка Дружное, что на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информации СММ ОБСЕ.

«По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 19.01.2019 года, во время патрулирования районов временно неконтролируемых властями Украины территорий Луганской области наблюдатели миссии впервые зафиксировали в поле два предупредительных знака о минной опасности примерно в двух километрах на юг от поселка Дружное. Один знак был сделан в форме белой таблички с надписью на русском языке – «мины». Другой знак наблюдателям разглядеть не удалось», – сообщают в пресс-службе.

Как отмечается, мирные инициативы в отношении разминирования демонстрирует исключительно украинская сторона, в то время, как оккупационная администрация и вооруженные формирования РФ делают все для ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что сотрудники ГСЧС, военнослужащие Объединенных сил и представители военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей прилагают много усилий, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни. С этой целью систематически проводятся работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, гранаты, на территории вблизи линии разграничения сторон, сообщают в пресс-службе штаба ООС.

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