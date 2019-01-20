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воскресенье, 20 января, 2019, 16:27 Экономика
Порошенко летит в Израиль для подписания соглашения о свободной торговле

20-21 января Президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в государство Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

«Программой визита предусмотрены переговоры Главы Украинского государства с Президентом Государства Израиль Реувеном Ривлином, Премьер-министром израиля Беньямином Нетаниягу и Спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между правительствами Украины и Государства Израиль. Кроме того, Порошенко встретится с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, сообщает пресс-служба АП.

 
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ИзраильПетр ПорошенкоУкраинановости Украиныновости экономикиСоглашение о зоне свободной торговли
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