Под утро понедельника состоится затмение «кровавой» Суперлуны

В сети появилась подробная информация о грядущем лунном затмении, которое можно будет увидеть в Украине 21 января.

Об этом сообщает ученый Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко, информирует Апостроф.

«Даже «совам» иногда надо вставать до восхода Солнца. Всем, кто не будет спать на рассвете 21 января текущего года, советую посмотреть на затемненный Месяц. Это будет красивое зрелище, потому что диск Луны во время полной фазы затмения будет висеть низко над горизонтом и будет казаться неестественно большим еще и потому, что через 13 часов спустя он пройдет мимо земли почти на минимальном из возможных расстояний. Такое явление с недавних пор называют Суперлунием», – написал он.

Ученый также опубликовал инфографику об обстоятельствах полного лунного затмения для его наблюдения в Украине.

Украинский астрономический портал

С астрономической точки зрения – это достаточно стандартное явление, которое бывает 4-5 раз в год. Однако это затмение отметится несколькими особенностями.

Существует поверье, что Суперлуние в несколько раз усиливает все магические свойства, поэтому не упустите шанс изменить жизнь к лучшему, добавляет ТСН.

Во-первых, речь идет о Суперлунии – это явление, когда полная Луна приближается к Земле.

Такое явление, забегая вперед, в 2019 году можно будет наблюдать в январе, феврале и марте.

Во-вторых, это лунное затмение будет «кровавым», но не надо пугаться – речь идет об оптическом эффекте и красноватом оттенке Луны во время затмения. Выглядеть это будет зрелищно, ведь сначала на небе будет виднеться огромная белая Луна (которая будет на 14% больше и втрое ярче, чем обычно), которая затем попадет в тень Земли. Атмосфера нашей планеты поглотит солнечный свет и оставит только красную часть спектра, именно она и придаст «кровавость» затмению.

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