«Оппоблок» выдвинул Александра Вилкула кандидатом на пост президента Украины

20 января в Запорожье прошел Форум за мир и развитие, объединивший более 5000 участников. По результатам Форума «Оппозиционный блок» выдвинул своего кандидата в президенты Украины – Александра Вилкула.

Об этом сообщает пресс-служба «Оппозиционного блока».

Во время Форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула в качестве единого кандидата от оппозиционных сил Украины на предстоящих президентских выборах, говорится в сообщении.

В своем выступлении на Форуме Александр Вилкул отметил свое видение изменений, необходимых Украине. В частности, он акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

«Наша победа на выборах – это победа Украины над коррупцией и преступностью. Это победа украинцев. Мы остановим войну, вернем долгожданный мир на нашу землю. Мы возродим экономику, где на первом месте будет человек труда. Создадим хорошие условия для детей с первых дней их жизни. Установим справедливые зарплаты и пенсии. В наших рядах не столько политики, сколько «производственники» – люди дела. Наша цель – строить и развивать. Мы будем строить и развивать. Вернем Украине былую славу, а людям – достойную жизнь в мире и согласии», – отметил Александр Вилкул.

По словам председателя политсовета партии «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова, Форум собрал лучших представителей промышленности страны, и они поддержали выдвижение кандидатом в Президенты Украины Александра Вилкула.

«Важнейшим пунктом нашей программы является превращение Украины в парламентскую республику. Это принесло успех таким странам, как ФРГ и Италия. Можно также рассмотреть американскую модель с широкими полномочиями президента, но они перерезаны правами штатов. Это – система «idiotproof» – защита от идиотов. Чтобы не строить такую ​​сложную защиту от идиотов, их лучше не приводить во власть», – заявил Борис Колесников.

Председатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Вадим Новинский отметил, что более 70% граждан Украины убеждены, что главной целью новой власти должен быть мир на территории государства.

«Украинцы хотят мира, а цели власти противоположны ожиданиям народа. На смену ей должна прийти команда, способная реализовать ключевые запросы общества. Наша цель – прекратить вооруженный конфликт на Донбассе», – отметил Вадим Новинский.

Напомним, во время восьмого съезда политической партии «Оппозиционный блок» Борис Колесникова был избран новым председателем ее политсовета.

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