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воскресенье, 20 января, 2019, 21:53 Общество
Олег Винник осуществил мечту своей поклонницы

Звездный певец из Черкасской области Олег Винник осуществил мечту своей юной поклонницы – 14-летней Кристины.

Об этом пишет «Facenews».

14-летняя Кристина очень любит петь. Благодаря этому она стала одной из участниц спецпроекта, в котором осуществляют мечты героев. Так, Кристина увиделась с Олегом Винником в студии шоу и в гримерке.

У девочки непростая судьба, ее родители разошлись. Кристина живет с бабушкой в селе Водяное Харьковской области. Девочка увлеклась пением, поэтому ее кумир оценил талант юной поклонницы.

- Буду объективным: голос есть. Открытый, красивый, мягкий. Будущее есть, только надо работать, – отметил Олег Винник.

Свои песни Кристина записывает на мобильный телефон и выкладывает в социальных сетей. В школе девочка выступает на всех мероприятиях и концертах. Кристина начала петь в раннем детстве и с тех пор это ее главное увлечение.

 
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шоу-бизнесОлег Винникновости Украины
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