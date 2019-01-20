Одежду Катрин Денев продадут на аукционе в Париже

Наряды легендарной французской актрисы Катрин Денев продадут на аукционе Сhristie's в Париже.

Об этом сообщает gazetavv.

В коллекции представлены платья всех цветов радуги из струящихся тканей, жакеты с меховой оторочкой, роскошные черные костюмы, а также брюки, верхняя одежда, обувь и аксессуары, в разные годы выполненные для кинодивы знаменитым французским кутюрье Ивом Сен-Лораном.

В целом с молотка пойдут почти 300 лотов – как вечерние наряды, в которых кинодива блистала на светских мероприятиях, так и повседневный гардероб. Стоимость – самая разнообразная: от € 100-200 за шелковый клатч, сумочку из кожи питона или туфельки Денев до € 3-5 тыс. за расшитое стеклярусом нежно-розовое платье из коллекции 1969, в котором актриса познакомилась с режиссером Альфредом Хичкоком.

Торги во французской столице пройдут во время Недели высокой моды 24 января. На них будут выставлены около 150 лотов, а остальные коллекции продадут на онлайн-аукционе.

Катрин Денев – один из символов французского кинематографа. Актриса стала звездой еще на старте своей карьеры – после роли Женевьевы в фильме «Шербурские зонтики». С тех пор она сыграла без малого в сотне кинокартин. Модельер Ив Сен-Лоран прославился тем, что ввел в женскую моду элементы мужского гардероба – кожаные пиджаки, сапоги по бедро и смокинги. Он также считается основателем стиля унисекс.

Денев и Ив Сен-Лоран познакомились в 1965 году, и с тех пор их связала дружба и тесное сотрудничество, которые длились несколько десятков лет.

По словам представителей аукционного дома Сhristie's, будущие «торги имеют особое значение, поскольку они касаются двух исключительных для культурной истории Франции личностей».

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