На столичной Дарнице горели торговые павильоны

Сегодня, около 10:21 на горячую линию 101 поступило сообщение о возгорании торговых павильонов по улице Малышко.

По предварительной информации, пожар начался с крыши павильонов, – передает Информатор.

В торговых точках были работники, поэтому они сразу начали спасать свой товар.

Пожар был полностью ликвидирован в 10:44, предварительный вывод экспертов – короткое замыкание. На месте происшествия работали три единицы специальной техники, медики и патрульные.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.