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воскресенье, 20 января, 2019, 15:53 Киев
На столичной Дарнице горели торговые павильоны

Сегодня, около 10:21 на горячую линию 101 поступило сообщение о возгорании торговых павильонов по улице Малышко.

По предварительной информации, пожар начался с крыши павильонов, – передает Информатор.

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В торговых точках были работники, поэтому они сразу начали спасать свой товар.

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Пожар был полностью ликвидирован в 10:44, предварительный вывод экспертов – короткое замыкание. На месте происшествия работали три единицы специальной техники, медики и патрульные.

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