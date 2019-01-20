На горнолыжном курорте Куршевель вспыхнул пожар: погибли двое людей

Во Франции на популярном горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар, в результате которого погибли два человека, еще 14 пострадали.

Как сообщает ВВС со ссылкой на местные власти, четверо пострадавших получили серьезные травмы.

Пожар начался в здании, где живут сезонные рабочие. По данным местных СМИ, в здании проживали 60 работников, в том числе и иностранцы. Всего от огня пострадали три здания.

Для тушения пожара были мобилизованы 70 пожарных. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

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