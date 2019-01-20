Канадские ученые обнаружили, что слабость может довести до болезни Альцгеймера

Канадские ученые из Университета Далхаузи заявили, что обнаружили выраженную связь между физической слабостью у пожилых людей и специфическими изменениями в головном мозге.

Об этом сообщает MedikForum.ru.

«Физическая слабость является значимым фактором риска развития деменции. Она способствует запуску механизмов, вызывающих слабоумие и болезнь Альцгеймера», – заявили исследователи.

Так, объектом наблюдения ученых, которое было начато в 1997 году, стали 456 лиц старше 59 лет из числа участников исследовательского проекта Rush Memory and Aging Project (MAP).

Отмечается, что изначально ни у кого из добровольцев не было ни деменции, ни болезни Альцгеймера. До финала исследования диагноз «деменция на фоне болезни Альцгеймера» имели уже 52% испытуемых, 242 человека.

Ученые заявили, что убедились: по мере усиления физической слабости у людей повышался риск возникновения в их мозгу неблагоприятных изменений, которые ведут к появлению нейродегенеративных заболеваний. При этом они подчеркнули, что слабость обратима, и укрепление физического состояния пожилых людей ведет к снижению риска слабоумия даже при уже имеющейся болезни Альцгеймера.

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