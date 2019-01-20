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воскресенье, 20 января, 2019, 18:23 Мир
Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей

Американские регуляторы обсуждают возможность наложения штрафа на социальную сеть Facebook.

Об этом пишет «Коммерсант».

Компанию подозревают в нарушении соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.

Ожидается, что штраф будет намного больше суммы в 22,5 млн долларов, которую Федеральная торговая комиссия обязала заплатить Google в 2012 году. Штраф Google побил рекорд выплачиваемых FTC штрафов.

В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.

1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делится данными пользователей с 52 компаниями.

 
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