«Долой путинскую власть!»: В Хабаровске прошел митинг против передачи Курил

В Хабаровске (РФ) прошел митинг против передачи Курильских островов Японии.

Как сообщает УП со ссылкой на Сибирь. Реалии, акция была согласована с властями, участие в ней приняли около 500 человек.

После митинга участники прошествовали по главной улице города к площади Ленина.

«Курилы наши! Долой путинскую власть!», – раздавались лозунги в колонне.

Как заявили организаторы митинга, Курильские острова – «богатые места для ловли рыбы, которые нынешняя власть хочет отдать Японии ни за что».

«Если власть увидит, что нас много, она прислушается и не сможет себе позволить так просто раздавать наши земли», – заявили участники акции.

19 января в Южно-Сахалинске прошла несогласованная акция протеста против передачи Курильских островов. По подсчетам участников акции, на центральную площадь города вышли около 300 человек.

Полиция задержала одного из участников акции. Его продержали в отделении полиции около 2,5 часов и отпустили с протоколом по статье «Нарушение порядка проведения акции», сообщает телеканал Настоящее время со ссылкой на координатора движения «Время».

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между РФ и Японией с конца Второй мировой войны, когда СССР аннексировал территории, принадлежавшие Японии.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был подписан.

В ноябре 2018 г. после встречи лидеров РФ и Японии Кремль сообщил о договоренности вернуться к советско-японскому меморандуму 1956 года, по которому РФ соглашалась передать Японии два из четырех островов.

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