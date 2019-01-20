Долги за коммуналку: На украинцев начали подавать в суд

На жителей Деснянского района Киева начали подавать в суд.

Как сообщил в интервью KV председатель Деснянской РГА Геннадий Заболотный, иски предъявляют за большую задолженность по коммунальным услугам.

По информации, в целом жители этого района задолжали уже свыше 20 миллионов гривень.

«Это фактически месячная плата за весь район», – говорит Заболотный.

В то же время, иски пока предъявлены только самым злостным должникам. Общая сумма исков на взыскание – 6 миллионов гривень.

«С должниками ведем претензионно-исковую работу. Сегодня на взыскание около 6 млн гривень. Работа ведется очень активно. Однако выселений за долги нет, – подытожил председатель Деснянской РГА.

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