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воскресенье, 20 января, 2019, 22:44 Общество
Брэд Питт завел роман с Шарлиз Терон

Актеры Брэд Питт и Шарлиз Терон на протяжении месяца встречаются друг с другом. Отношения, которые начались между актерами на Рождество, являются первым серьезным романом Брэда с тех пор, как он расстался с Анджелиной Джоли в 2016 году.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

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По данным портала, бывший жених актрисы Шон Пенн познакомил Питта с Терон.

Источник издания сообщил, что они уже почти месяц встречаются друг с другом. Они были друзьями в течение некоторого времени – по иронии судьбы через Шона – но все развивалось.

Как отмечается, Питт и Терон были замечены вместе на прошлых выходных.

При этом актриса также посетила дом Питта в штате Луизиана.

В частности, сообщается, что Брэд Питт бросил употреблять алкоголь в новых отношениях, признав, что его пьянство было главной проблемой в его браке с Джоли.
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шоу-бизнесновости УкраиныБрэд ПиттШарлиз Терон
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