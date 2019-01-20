«Безответственная карма»: в поезде «Херсон-Львов» провалилась полка под депутатом

В воскресенье в поезде №110 «Херсон-Львов» провалилась верхняя полка, на которую пытался вылезти депутат Фастовского городского совета Виктор Гарвон.

Об этом Гарвон написал в Facebook, – сообщает Украинская правда.

По словам депутата, в это время на нижней полке находилась глухонемая пассажирка, которая сильно испугалась.

«Я пытался вылезти на свою полку. Однако когда я оперся рукой о полку, она сломалась. Дальнейший осмотр, проведенный мной в присутствии поездного электромеханика и начальника поезда, обнаружил излом элемента крепления», – говорится в заявлении Гарвона, фото которого он опубликовал.

Пассажир отметил, что элемент крепления был заменен.

После этого был составлен акт о том, что полка визуально находилась в исправном состоянии, а при попытке пассажира вылезти, произошел свежий излом.

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