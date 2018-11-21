«Злой дом» назвал должников, которым продолжают поставлять газ

Харьковская ТЭЦ-5 задолжала «Нафтогазу» 975 миллионов гривень, Северодонецкая – 321 миллион гривень, а Днепровская – 318 миллионов. Эти города рекордсмены по задолженности. Вместе они должны «Нафтогазу» более 1,5 миллиарда гривень.

Об этом говорится в сюжете проекта «Злой дом» на телеканале ZIK.

В то же время в скандальной Смеле, которая задолжала лишь 85 миллионов гривень, тепло включили лишь тогда, когда в ситуацию вмешался Президент. Почему же городам, которые задолжали значительно большие суммы, тепло включили вовремя, а Смела неделю сидела в холоде?

В этом сезоне «Нафтогаз» получил юридическое право не поставлять газ для предприятий теплоснабжения, если у них есть задолженность за предыдущий отопительный период на уровне 10%. То есть, когда предприятие потребило газа на миллиард гривень, оно должно уплатить хотя бы 900 миллионов.

В эти условные 900 миллионов также входят льготы. Получается, что если потребители рассчитались вовремя, а местная власть не перечислила денег за субсидий, из-за чего возник долг, «Нафтогаз» номинаций не даст.

Впрочем, субсидии могут задерживаться месяцами. Бывают ситуации, когда «теплокоммунэнерго» за газ платит сразу, а деньги получает с задержкой на 2-3 месяца. Субсидии также могут задержаться на 2-3 месяца. Тогда появляются долги, за которые сразу же начинает начисляться пеня.

Чтобы получить газ от монополиста, можно пойти и другим путем – реструктуризировать долг. Например, из тех же 900 миллионов гривень условно 200 миллионов – долги потребителей, 600 миллионов – льготы, и 100 – пеня и штрафы.

Исполнительный орган местной власти согласовует с «Нафтогазом» график погашения этих долгов и получает номинацию. Так сделали в городах, которые возглавляют «рейтинг неплательщиков». Так что же тогда произошло в Смеле?

Смелянский городской председатель Алексей Цыбко возмущен. Говорит: город чуть не замерз из-за долгов компании «Смелаэнергоинвест», которая 8 лет подряд подавала тепло в райцентр и задолжала газовикам более 80 миллионов гривень.

Весной город разорвал соглашение и наладил работу своего коммунального предприятия. Однако вопрос долга остался. «Нафтогаз» настаивал, чтобы его унаследовало новое предприятие.

«Целый город взят в заложники частными компаниями, которые подавали тепло в течение прошлых лет и накапливали долги. Мы подали на них в суд и процесс продолжается», – говорит мэр Смелы Алексей Цыбко.

Этот случай напоминает истории с «Киевтеплоэнерго», когда столица кроме имущества получила в наследство еще и все долги предприятия «Киевэнерго». За решение проблемы мэр города Виталий Кличко взялся еще летом.

Единственное, чего удалось добиться – чтобы новому предприятию не передавали в наследство штрафы и пеню. Оставшиеся долги все же придется оплатить.

Похоже, у Смелы выхода тоже нет. «Нафтогаз» во всем винит руководство города, а в Верховной Раде даже зарегистрировали постановление о перевыборах мэра.

«А что должен был сделать мэр? Просто принять и оплатить этот долг вместо частной компании из городского бюджета? Тогда бюджет остался бы пустым», – говорит председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Сейчас договор между Смелой и «Нафтогазом» не подписан. Пока вопрос с документами не решится, городу будут поставлять газ по двойному тарифу.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Черкасской ОГА, заверил, что тарифы на газ и тепло для Смелы будут такими же, как и в других городах.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.