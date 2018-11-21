Из-за протестов «желтых жилетов» украинцам дали рекомендации относительно посещения Франции

Из-за масштабных протестов против повышения цен на топливо во Франции Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинским туристам относительно посещения этой страны.

В ведомстве отметили, что туристы должны быть готовы к проверке документов и личному контролю представителями правоохранительных органов. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность.

Также необходимо отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания и не участвовать в несанкционированных акциях протеста.

В МИД подчеркнули, что законодательством Франции предусмотрены определенные правила организации и проведения массовых собраний, предоставления разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков, проверок транспортных средств, задержание подозрительных лиц, а также значительные штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста, блокирование движения транспортных средств и неповиновение представителям власти.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцы могут обращаться в Посольство Украины во Франции по телефону: + 33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua и cons_fr@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

Напомним, во Франции за четыре дня масштабных протестов «желтых жилетов» против повышения цен на топливо двое человек погибли и 552 получили травмы различной степени тяжести.

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