«Винни, поддай!»: как Кремль пытался взять Интерпол, – новая карикатура Елкина

Иллюстратор Сергей Елкин изобразил свое видение того, что происходило перед сегодняшними выборами нового президента международной организации Интерпола.

Российский генерал-майор МВД Александр Прокопчук мог возглавить международную организацию уголовной полиции, однако сегодня утром его обошел при голосовании южнокореец Ким Чон Ян.

Чьи интересы Прокопчук представлял бы в Интерполе, если бы не сегодняшние результаты выборов, знает карикатурист агентства Deutsche Welle Сергей Елкин.

В его шаржи можно увидеть Винни Пуха, который хочет залезть в дом Интерпола, но застрял в дверях, потому что слишком большой. А его пытается пропихнуть туда президент России Владимир Путин, который говорит: «Винни, поддай! Нам нужен свой человек в Интерполе».

Напомним, сегодня, ноября 2018 года новым главой Интерпола на два года стал южнокореец Ким Чон Ян. До избрания он был и. о. президента – после того, как Китай задержал прошлого главу организации Мэн Хунвея. Интересно, что постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук – брат российского генерал-майора МВД.

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