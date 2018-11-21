Во Львове спасатели ликвидировали пожар в областной клинической больнице

Пожар в помещении Львовской областной клинической больницы (ул. Черниговской, 7) локализирован и ликвидирован.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 11:27 к спасателям поступило сообщение о том, что в г. Львове на ул. Черниговской, 7 произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института. Сложность пожара заключалась в плотной задымленности на чердаке здания. Пламя распространялось по межкровельным пустотам. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

«Спасатели эвакуировали с 3-го этажа больницы 153 пациентов, со 2-го этажа пожарные вывели еще 66 человек, из 1-го – 57 человек. Кроме этого, спасатели эвакуировали 55 работников и 150 посетителей. В общем, из больницы эвакуировали 481 человека (из них 276 больных). В 13:10 пожар в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы локализован на площади 200 м. кв. В 14:12 пожар – ликвидирован», – говорится в сообщении.

На месте пожара работает 93 спасателя и 17 единиц спецтехники.

Напомним, сообщение о пожаре во Львовской областной больницы поступило сегодня в 11.27. На место происшествия выехали пожарные подразделения.

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