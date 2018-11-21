live
Aнонси
Валентин Наливайченко, лідер Руху «Справедливість» у програмі «Hard з Влащенко» 21.11.18 о 20:00
Валентин Наливайченко, лідер Руху «Справедливість» у програмі «Hard з Влащенко» 21.11.18 о 20:00
21 ноября, среда
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
Наталія Розинська, телеведуча, дружина М.Мельниченка у програмі «Перші Другі» 21.11.2018 о 22:30
21 ноября, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
22 ноября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 21 ноября, 2018, 13:30 События
Владельцы автомобилей на иностранной регистрации вновь перекрыли движение в пяти областях

Сегодня утром владельцы автомобилей на европейской регистрации вновь перекрыли дороги в Волынской, Львовской, Тернопольской, Одесской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает «Укравтодор».

Во Львовской области перекрыта автодорога М-06 Киев–Чоп, км 500+900 в с. Старый Милятин Буского района и км 585+900 в с. Розвадов Николаевского района.

В Волынской области частично перекрыта автодорога М-19 Доманово–Ковель–Черновцы–Тереблече (с. Княгининок Луцкого района). В Одесской области – автодорога М-05 Киев–Одесса, км 450+500.

В Тернопольской области перекрыта автодорога М-12 Стрый–Тернополь–Кропивницкий–Знаменка, км 154, в Хмельницкой – автодороги Н-03 Житомир–Черновцы, км 285+432 (с. Смотрич, Каменец-Подольского района) и Н-25 Городище–Ровно–Староконстантинов, км 249+320 (г. Шепетовка).

«На месте происшествия обеспечению безопасности дорожного движения и охрану общественного порядка осуществляют наряды сотрудников патрульной полиции», – говорится в сообщении.

«Укравтодор» просит водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним, движение «АвтоЄвроСила» вчера, 20 ноября, начал всеукраинскую акцию неповиновения через нормы закона 8487 и 8488. В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза.
автоУкравтодоревробляхиновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-21 14:09 :49