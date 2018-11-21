Владельцы автомобилей на иностранной регистрации вновь перекрыли движение в пяти областях

Сегодня утром владельцы автомобилей на европейской регистрации вновь перекрыли дороги в Волынской, Львовской, Тернопольской, Одесской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает «Укравтодор».

Во Львовской области перекрыта автодорога М-06 Киев–Чоп, км 500+900 в с. Старый Милятин Буского района и км 585+900 в с. Розвадов Николаевского района.

В Волынской области частично перекрыта автодорога М-19 Доманово–Ковель–Черновцы–Тереблече (с. Княгининок Луцкого района). В Одесской области – автодорога М-05 Киев–Одесса, км 450+500.

В Тернопольской области перекрыта автодорога М-12 Стрый–Тернополь–Кропивницкий–Знаменка, км 154, в Хмельницкой – автодороги Н-03 Житомир–Черновцы, км 285+432 (с. Смотрич, Каменец-Подольского района) и Н-25 Городище–Ровно–Староконстантинов, км 249+320 (г. Шепетовка).

«На месте происшествия обеспечению безопасности дорожного движения и охрану общественного порядка осуществляют наряды сотрудников патрульной полиции», – говорится в сообщении.

«Укравтодор» просит водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним, движение «АвтоЄвроСила» вчера, 20 ноября, начал всеукраинскую акцию неповиновения через нормы закона 8487 и 8488. В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза.

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