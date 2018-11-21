Выбор практиков: полезные советы, как выбрать кожаную сумку®

Кожаные аксессуары – сумки, портфели, клатчи всех размеров и форм – не теряют своей актуальности, ведь хорошая кожа – это востребованный во все времена, стильный, практичный и просто хороший материал. Специалисты дали советы, как выбрать качественный кожаный аксессуар.

Об этом пишет интернет-магазин VITO TORELLI

Первый этап выбора кожаного изделия – это определение ваших целей. Ассортимент специализированных магазинов кожаных сумок достаточно широк, и лучше заранее знать, какая вещь вам нужна и для каких целей. Самые популярные товары из кожи – это портфели, женские сумочки и дорожные сумки. Но, кроме них, в каталоге магазина есть и сумки для ноутбуков, и барсетки и кошельки, и спортивные сумки, а также кожаные рюкзаки.

Второй этап – выбор кожи. Сегодня производители кожаных аксессуаров обычно изготавливают продукцию из телячьей и свиной кожи. Это может быть «сырой» и мягкий материал, выделенная, гладкая, мелкозернистая, глянцевая кожа. От типа выделки, качества и вида исходного сырья зависит то, какой кожа будет внешне и на ощупь, а также – стоимость изделия. Здесь все зависит от бюджета и личных предпочтений, главное, чтобы кожа была натуральной. Различные заменители и ткани стоят дешевле, но срок их службы, и эстетические качества могут быть заметно ниже. Как внешне отличаются сумки из кожи, вы можете посмотреть на сайте интернет-магазина.

Третий этап выбора кожаных аксессуаров – определение стиля. Кожаная сумка – это не всегда строгий стиль и классика в соответствии с канонами. Возможно, более сдержанный дизайн характерен для мужских деловых портфелей, но и в этом случае можно найти разные модели. Что касается дорожных сумок, рюкзаков и барсеток – то и сумки, и портфели могут быть с различной отделкой и вставками, различных цветов и оттенков.

Вопрос о стоимости: хорошая кожа не может стоить дешево. Однако, если учесть срок службы кожаного аксессуара и за ней правильно ухаживать, то получится, что выбор кожи – это выбор практиков. К тому же, что в период распродаж и акций хорошую кожаную сумку или сумочку можно приобрести с хорошей экономией. Например, в упомянутом выше магазине в конце ноября, во время «черной пятницы», будет скидка 20% на ассортимент, за исключением лишь нескольких категорий товаров.

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