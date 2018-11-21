В Южной Америке обнаружили скелеты нового вида динозавров-вегетарианцев

Кости динозавров-вегетарианцев были обнаружены в Бразилии.

Ученые надеются, что три найденные скелеты прольют свет на один из древнейших видов длинношеих динозавров, которые населяли планету более 225 млн лет назад, – информирует издание Independent.

Представители обнаруженного вид, который существовал еще до того, как возникли гигантские динозавры, были длиной до 3,7 метра и высотой 1,5 метра.

Эксперты утверждают, что находка свидетельствует о том, что на этом раннем этапе их эволюции, динозавры были социальными существами, которые жили в группах, а не в одиночестве.

Этот далекий двоюродный брат савропода, под названием Macrocollum itaquii, был длинношеим зверем и, в отличие от своего кузена, ходил на двух ногах. Он бродил по Южной Америке, когда она была еще частью одного огромного суперконтинента под названием Пангея.

Macrocollum, что с латыни переводится, как длинная шея, может помочь палеонтологам проследить за эволюцией савроподов.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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