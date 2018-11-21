В Южном Судане 16-летнюю девушку продали замуж через Facebook

Facebook разрешил семье продать свою 16-летнюю девушку как детскую невесту, и только заметил через 2 недели. Южно-суданская семья выкупила их 16-летнюю дочь, чтобы выйти замуж за участника торгов, больше всех заплатившего.

Facebook сообщил Business Insider, что он удалил публикацию и окончательно отключил учетную запись.

Но это произошло через 14 дней после того, как девушку уже отдали.

Юридический брачный возраст Южного Судана составляет 18 лет, но больше половины девушек страны выходят замуж к тому времени.

Семья в Южном Судане использовала Facebook для аукциона своей 16-летней дочери как детской невесты и успела завершить операцию, прежде чем кто-то мог это остановить.

Семья, проживающая у Восточных Озер, в центральном регионе Южного Судана, 25 октября выставила пост, где продала девушку, сообщает агентство Reuters. Ее (девушка) выдали замуж 3 ноября, согласно плану Международного благотворительного фонда «Британские девушки».

Facebook рассказал изданию, что 9 ноября – через две недели после того, как пост был опубликован – он (Facebook) удалил его.

В сообщении показано изображение безымянной девушки и указано, что в ее аукционе принимают участие пять мужчин. Некоторые из них были высокопоставленными правительственными чиновниками, сообщает Plan International.

Победитель подарил отцу девушки 500 коров, три машины и 10 тысяч долларов в обмен на дочь, заявил Plan International.

Ни девочка, ни ее семья, ни личность человека не известны.

Табан Абель, министр информации Восточных Озер, заявил, что девушка скрывается в Джубе, столице Южного Судана.

По данным ЮНИСЕФ, законный брачный возраст Южного Судана составляет 18 лет, но более 50% девочек в стране выходят замуж до 18-летнего юбилея.

Джордж Атем, директор Plan International в Южном Судане, заявил в своем заявлении: «Это варварское использование технологии напоминает современные рабовладельческие рынки. Это то, что девушку можно было бы продать на бракосочетание в крупнейшем в мире социальном сайте и возраст не имеет значения».

Пресс-секретарь Facebook сообщил Business Insider в своем заявлении: «Любая форма торговли людьми – любые сообщения, страницы, объявления или группы не допускаются на Facebook. Мы удалили эту публикацию и окончательно отключили аккаунт, который принадлежит лицу, опубликовавему это на Facebook».

«Мы постоянно совершенствуем методы, которые мы используем для определения контента, который нарушает нашу политику, в том числе удвоили нашу команду по безопасности до более чем 30000, а также инвестируем в новые технологии», – добавил он.

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