В Ужгороде зажгли лампадки памяти и открыли фотовыставку ко Дню Достоинства и Свободы

В Ужгороде отметили День Достоинства и Свободы. Руководители области, города Ужгород, военнослужащие, представители общественности собрались в областном центре возле памятного знака борцам за свободу и независимость Украины, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни боролся за право Украины на европейский выбор и светлое будущее.

Трогательным и символичным стало звучание на западе песни «Плывет кача...», которуюна Гулянич. В сопровождении своеобразного народного реквиема по погибшим на Майдане и в ходе боевых действий на Донбассе присутствуют оставили возле памятного знака десятки зажженных лампадок.

Вечером огни памяти зажгут и на балконе здания Закарпатской облгосадминистрации. Организаторы призвали присоединиться к совместному чествованию защитников независимой суверенной Украины всех земляков.

Также в атриуме областной государственной администрации экспонируют выставку фотографий периода Революции достоинства. Более полусотни работ закарпатских фотокорреспондентов зафиксированы знаковые события ужгородского Євромайдану, – сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА.

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