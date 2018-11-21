В Украине хотят ввести домашнюю форму получения общего среднего образования

Министерство образования и науки Украины предлагает для общественного обсуждения проект приказа «О внесении изменений в Положение об индивидуальной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях».

Проект призван установить единые подходы к урегулированию порядка получения общего среднего образования по индивидуальной форме в соответствии с Законом «Об образовании», пишет jurliga.ligazakon.net.

Обновить Положение об индивидуальной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях.

В частности, предусмотрено:

определить особенности получения образования по экстернатной (экстернат), семейной (домашней) формам и педагогического патронажа, являющихся разновидностями индивидуальной формы получения образования, в соответствии с указанным Законом;

создать условия для внедрения новых форм получения общего среднего образования – семейного (домашнего) и педагогического патронажа.

Также определены особенности экстернатной формы обучения. В частности, установлено, что экстерном является лицо, зачисленное в учреждение образования на экстернат для самостоятельного усвоения образовательной программы и прохождения годового оценивания учебных достижений и/или аттестации.

Учреждение образования организует экстернат для получателей образования независимо от верхней границы их возраста.

Получения образования в семейной (домашней) форме возможно для лиц, родители или другие законные представители которых изъявили желание организовывать образовательный процесс самостоятельно. К заявлению о зачислении (переводе) на семейную (домашнюю) форму получения образования прилагается документ, выданный службой по делам детей, об отсутствии получателя образования на учете детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Педагогический патронаж может быть организован для:

получателей начального и базового среднего образования, проживающих в селах и поселках (когда количество учеников в классе учреждения образования составляет менее пяти человек);

лиц с особыми образовательными потребностями, в том числе с инвалидностью;

получателей образования, которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждение образования, поскольку находятся на лечении (стационарном или амбулаторном) более 1 месяца, и т. П.

Замечания и предложения МОН просит присылать до 10 декабря 2018 года на e-mail: linnik@mon.gov.ua (Линник Елена Олеговна), storchak@mon.gov.ua (Сторчак Нина Анатольевна) или по адресу: Министерство образования и науки Украины, проспект Победы, 10, г. Киев, 01135.

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