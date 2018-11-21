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среда, 21 ноября, 2018, 9:45 Мир
В состав Интерпола вошли две тихоокеанские республики

Тихоокеанские республики Кирибати и Вануату стали новыми членами Интерпола.

Об этом, ссылаясь на сообщение с сайта организации, пишет Ліга.net.

Такое решение было принято во время 87-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае. Каждая заявка была одобрена большинством голосов.

Планируется, что в этих странах создадут национальные центральные бюро Интерпола.

Заявку Косово на вступление в Интерпол отклонили.

Отметим, сейчас в состав Интерпола входят 194 страны.
интерполВануатуновости мираКирибати
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2018-11-21 11:44 :32