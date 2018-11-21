среда, 21 ноября, 2018, 9:45 Мир
В состав Интерпола вошли две тихоокеанские республики
Тихоокеанские республики Кирибати и Вануату стали новыми членами Интерпола.
Об этом, ссылаясь на сообщение с сайта организации, пишет Ліга.net.
Такое решение было принято во время 87-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае. Каждая заявка была одобрена большинством голосов.
Планируется, что в этих странах создадут национальные центральные бюро Интерпола.
Заявку Косово на вступление в Интерпол отклонили.
Отметим, сейчас в состав Интерпола входят 194 страны.
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