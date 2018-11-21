В России закупили лазерные излучатели для разгона митингов, которые способны оглушить и ослепить

Росгвардия закупила два автомобиля, оснащенных комплексной системой нелетального действия, которая включает в себя лазерные излучатели.

Госконтракт был заключен еще в мае, и сейчас внимание на него обратили «Открытые медиа», сообщает «Медуза».

Отмечается, что такая установка может использоваться для разгонов митингов с помощью оглушения и ослепления нарушителей.

По данным издания, излучатели будут установлены на два микроавтобуса «Газель».

Сообщается, что стоимость контракта составляет 65,2 миллиона рублей, он должен быть выполнен до конца ноября. Контракт выиграла компания «АСБ Плюс» (она была единственным участником конкурса).

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