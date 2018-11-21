В пункте пропуска «Львов-аэропорт» изъяли 17 килограммов золотых изделий

В результате проведения совместных мероприятий сотрудников управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Львовской таможни ГФС и сотрудников УСБУ во Львовской области, в международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого» пресекли попытку незаконного ввоза в Украину 17 килограммов золота (в изделиях).
Об этом сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.
Товар обнаружили во время досмотра багажа пассажира рейса «Стамбул-Львов».
В настоящее время продолжаются процессуальные действия по фиксации правонарушения.
В содействии незаконного ввоза золотых изделий подозреваются работники таможенного поста «Львов-аэропорт».