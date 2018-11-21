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среда, 21 ноября, 2018, 12:55 Львов
В пункте пропуска «Львов-аэропорт» изъяли 17 килограммов золотых изделий

В результате проведения совместных мероприятий сотрудников управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Львовской таможни ГФС и сотрудников УСБУ во Львовской области, в международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого» пресекли попытку незаконного ввоза в Украину 17 килограммов золота (в изделиях).

Об этом сообщает пресс-служба ГФС во Львовской области.

Товар обнаружили во время досмотра багажа пассажира рейса «Стамбул-Львов».

Фото: ДФС у Львівській області
Фото: ДФС во Львовской области

В настоящее время продолжаются процессуальные действия по фиксации правонарушения.

В содействии незаконного ввоза золотых изделий подозреваются работники таможенного поста «Львов-аэропорт».
контрабандаЛьвовзолотоновости Украины
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2018-11-21 14:10 :15