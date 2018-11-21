В Нацполиции заявили, что на трассе Киев-Чоп «евробляхари» избили полицейских

Во время акции протеста возле Ровно между митингующими и полицейскими возник конфликт, в стычке пострадали двое полицейских, а трех нарушителей доставили в Ровенское районное отделение полиции.

Об этом «Украинской правде» рассказал во вторник представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Инцидент произошел около 19:00.

По предварительной информации правоохранителей, во время регулирования патрульным полицейским дорожного движения участники акции отказались выполнять его требования и один из протестующих применил физическую силу в отношении полицейского, сорвал с него радиостанцию и жетоны. К схватке присоединились другие митингующие, в результате чего были задержаны трое человек.

«Полицейские задержали троих участников потасовки и доставили их к Ровенского районного отделения для установления их данных. После дачи объяснений их отпустили», – отметил Тракало.

Он добавил, что двое патрульных, а именно командир и заместитель командира батальона, получили ушибы. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

«По факту насилия в отношении работника правоохороного органа следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 уголовного кодекса (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Кроме того, в полиции проводят служебное расследование относительно правомерности действий работников полиции по отношению к митингующим», – добавил спикер Нацполиции.

По его данным, по состоянию на 20:30 движение по автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе было разблокировано.

По состоянию на 21:30 количество участников акции в разных регионах Украины в целом насчитывает чуть более тысячи человек.

«Еще раз призываем участников акций не нарушать закон. Полиция имеет достаточно сил и средств, чтобы не только обеспечить право граждан на мирный протест, но и гарантировать во время таких акций общественный порядок и не допустить нарушения законодательства», – подчеркнул Тракало.

Движение «АвтоЄвроСила» 20 ноября проводит всеукраинскую акцию неповиновения через нормы закона 8487 и 8488. В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей с ЕС в расчете стоимости акциза.

Затруднение движения наблюдается на трассах Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель-Ягодин.

Как сообщалось ранее, владельцы «євроблях» анонсировали масштабную акцию протеста.

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