В Минфине знают, сколько украинцев получают субсидии по мошенническим схемам

Более 68 тысяч человек В Украине получают несколько субсидий по разным адресам.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«Или другой случай – гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн гривень и оформил субсидию в размере 2000 гривень. Таких случаев много, и это несправедливо», – рассказал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

Отмечается, что с начала года Минфин направил около 7,5 млн рекомендаций по проверке достоверности информации, представленной получателями субсидий. Благодаря этому удалось предотвратить неэффективное использование 5,9 млрд гривен, а 46,5 млн гривень – вернуть в бюджет.

«Проводя верификацию, Минфин никак не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. На сегодня ведомство работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основе текущих нормативно-правовых актов», – сообщили в министерстве.

Как сообщали «Українські Новини», Кабмин намерен с января 2019 года начать предоставление льгот и жилищных субсидий в денежной форме.

Ранее в Минсоцполитики объяснили влияние депозита, лотереи и банковских выплат на размер субсидий.

Как сообщалось ранее, Минфин продолжит верификацию субсидий.

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