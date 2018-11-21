В киевском музее открыли выставку, посвященную Революции Достоинства

К годовщине Революции Достоинства в столичном музее открыли выставку «Майдан – крепость духа».

Об этом сообщает «Вечерний Киев».

Всех желающих приглашают вновь пережить атмосферу тех дней, вспомнить хронологию событий и слова первых лиц государства, тогдашних и нынешних.

Посетители смогут заглянуть в лица людей – участников Майдана, когда еще никто не знал чего ждать и что будет дальше.

Выставка проходит в Малом выставочном зале музея «Киевская Крепость» с 19 по 30 ноября с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

Напомним, украинцы отмечают День Достоинства и Свободы.

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