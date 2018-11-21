Украинцы отмечают День Достоинства и Свободы

День Достоинства и Свободы отмечается ежегодно 21 ноября в соответствии с Указом Президента от 13 ноября 2014 года. Он установлен в честь начала двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником Дня Свободы, который отмечался в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о приостановке курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Попрание законодательно закрепленных приоритетов внешней политики Украины, которым собственно и было Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, вызвало возмущение украинцев.

Для украинского общества стало очевидным, что страна стремительно движется к полному авторитаризму с его пренебрежением к основополагающим правам человека, тотальной коррупцией, произволом правоохранительных органов, репрессиями и террором. Именно это и заставило украинцев выйти сначала на улицы Киева, а потом и других городов Украины.

События разворачивались стремительно и драматично – от мирных собраний студентов до массовых митингов, горящих шин и «коктейлей Молотова» и брусчатки, которая стала оружием в руках протестующих. Но самым трагичным было то, что на этот раз, в отличие от событий Оранжевой революции, отстаивание собственного достоинства и свободы стоило украинцам 106 убитых и свыше 2 тыс. раненых. И это была только цена 3-х месяцев Евромайдана.

Преступная власть, падая, сделала все, чтобы утащить с собой в небытие и Украину, отдав ее на откуп «большому брату» – аннексированный Крым, война на Донбассе, яростное сопротивление коррумпированного чиновничества внутри страны, хроническая золотая лихорадка олигархата – все это реалии сегодняшней Украины. Но стоит также помнить, что избранный украинским народом путь хоть и трудный, но необратимый – события, которые начались возле монумента Независимости вечером 21 ноября 2013 года, продолжаются до сих пор, сообщает «Укринформ».

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