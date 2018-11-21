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среда, 21 ноября, 2018, 9:58 Общество
Украинские десантники отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 21 ноября, в праздник Архистратига Михаила в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил.

Об этом информирует ИA ZIK.

По случаю праздника львовских десантников поздравил командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Владимир Шворак.

«Воины десантники всегда были и остаются воплощением достоинства и чести, преданности своему народу и воинскому долгу. Уверен, что воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и в дальнейшем надежно будут стоять на страже независимости нашей Родины, впишут новые яркие страницы в свою славную историю. Выражаю глубокую благодарность за добросовестное выполнение конституционного долга. Желаю крепкого здоровья, счастья вам и вашим семьям», – говорится в поздравлении, обнародованном на странице бригады в Фейсбуке.
армияВСУпраздникновости Украины
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2018-11-21 11:44 :28