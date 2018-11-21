Ученые составили мировой рейтинг стран, подверженных стихийным бедствиям

Ученые общества Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий.

Список опубликовал журнал Der Spiegel, передает Интерфакс-Украина.

Всего специалисты проанализировали 171 страну, изучив статистику природных катастроф и уровень подготовленности властей к стихийным бедствиям. Самыми опасными странами признаны Вануату, Тонга и Филиппины, Соломоновы острова, Гайана, Папуа-Новая Гвинея, Гватемала, Брунея, Бангладеш и Фиджи. В зоне риска также находятся Китай, Япония, Южная и Северная Корея, большинство африканских стран.

Безопасными считаются большинство европейских стран за исключением Нидерландов и Ирландии, а также ряда балканских государств. Россия также входит в число стран с низким уровнем опасности.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в сентябре сообщал, что страны мира в 2017 году понесли убытки на $ 320 млрд через природные катаклизмы. По его словам, мировое сообщество не успевает своевременно реагировать на изменения климата, что грозит «необратимыми убытками» для многих государств.

В октябре эксперты ООН предупредили, что глобальное потепление может привести к засухе и нехватке продовольствия, если страны не примут «быстрые, большие и беспрецедентные изменения во всех сферах общества».

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