Tesla планирует масштабное расширение инфраструктуры станций Supercharger

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) рассказал о планах компании Tesla по развитию инфраструктуры зарядных станций Supercharger.

Об этом сообщает news.finance.

Статистика на сайте производителя электромобилей говорит о том, что сейчас в целом действуют 1375 зарядных площадок. На них размещены 11 414 установок Supercharger.

По словам Маска, до конца следующего года емкость инфраструктуры Supercharger планируется удвоить. «Ожидайте рост количества [зарядных станций] в диапазоне от 95% до 100% на всех активных рынках», – сообщил Илон Маск.

Кроме того, как отмечается, в ближайшее время начнется монтаж установок следующего поколения Supercharger V3. Такие станции позволят существенно повысить скорость подзарядки электрокаров.

Добавим, что в течение третьей четверти 2018 года клиенты Tesla получили 27 710 электрокаров Model S и Model X, а также 56 065 «народных» автомобилей Model 3. Таким образом, суммарный квартальный объем поставок электромобилей Tesla достиг 83 775 штук.

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