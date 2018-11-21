Смертельное ДТП в Харькове: нарколога, обследовавшую Зайцеву на опиаты, до сих пор не нашли

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, где пострадали 11 пешеходов, приобщил к делу документы о том, что врач-нарколог, обследовавшая Елену Зайцеву, водителя автомобиля Lexus, на предмет наличия опиатов, не найдена.

Об этом рассказали в суде, сообщает «Укринформ».

«Прокурор Игорь Омельченко передал суду три рапорта полицейских, приняли участие в поиске врача-нарколога Елены Федирко, которая первой после ДТП обследовала фигурантку Зайцеву на предмет наличия опиатов, о том, что ее местоположение не найдено», – отметили в суде.

Судья не назвал точных сроков поиска врача: «Сведения о том, что она выехала на неподконтрольную территорию, официально не подтверждены».

«Суд также рассмотрел ходатайство защиты Геннадия Дронова об отводе всех четырех автотехнических экспертов, которые проводили дополнительную экспертизу. В отводе отказано», – пояснили в суде.

Суд, стало известно, допросил трех из четырех экспертов: «Один эксперт больной».

Оба фигуранта дела – Елена Зайцева и Геннадий Дронов – присутствовали на суде.

Очередное заседание суда назначено на 26 ноября в 14:00.

Как известно, 7 ноября Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской продлил арест Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на два месяца – до 5 января 2019 года.

В то же время, защитники обоих настаивали на домашнем аресте.

26 октября обнародованы результаты работы комиссии медиков, созданной по заявлению защитника Зайцевой, что у нее постравматическая энцефалопатия головного мозга, и она нуждается в обследовании невропатолога, но такого специалиста в СИЗО нет. По результатам обследования, никакой патологии у Зайцевой не выявлено никаких противопоказаний для пребывания в СИЗО нет.

18 июля Киевский райсуд Харькова допросил эксперта-автотехника, который подтвердил, что правила дорожного движения нарушили оба фигуранта: Дронов тронулся с места на желтый свет, чем отбросил Lexus, который мчался мимо на красный свет на большой скорости, на толпу людей на переходе.

3 июля Киевский райсуд Харькова допросил свидетеля-автомеханика, который, анализируя повреждения автомобиля Lexus, назвал скорость движения автомобиля Зайцевой: 102 км/ч без торможения.

31 июля адвокат потерпевших Лариса Матвеева заявила на суде, что фигурант Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения: такой ответ из профильного центра Минздрава.

11 сентября на суд вновь не явилась врач-нарколог Елена Федирко, которая после ДТП первой обнаружила опиаты в крови Зайцевой. По информации полиции, она сбежала на оккупированную территорию.

Зайцева и Дронов обвиняются по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибло несколько человек) УК с санкцией до 10 лет лишения свободы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.