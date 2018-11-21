Шторм в Одессе полностью уничтожил популярный пляж

В Одессе было неспокойно из-за шторма, который полностью уничтожил один из местных пляжей.

Об этом сообщает sud.ua.

Брызги от ударов стихии вздымались на 5-6 метров вверх. Один из пляжей на 16-й станции Фонтана смыло волнами. Теперь возле подпорных стен набережной можно увидеть бурлящую смесь песка и моря на побережье.

Местные жители публикуют фото и видео впечатляющего шторма.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что ураган «Лесли» надвигается на Пиренейский полуостров и может вызвать мощные ливни, порывы ветра и опасные волны в Испании и Португалии.

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