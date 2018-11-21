Сенат США требует расследования относительно причастности саудовского принца к убийству Хашогги

Члены Комитета по международным отношениям Сената США направили президенту Дональду Трампу письмо с требованиями решить вопрос о том, несет ли ответственность за убийство журналиста Джамала Хашогги наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на АР.

«Главенствующий и высокопоставленный член Комитета по международным отношениям Сената написали президенту, требуя, чтобы его администрация решила вопрос о том, несет ли ответственность за убийство Джамала Хашогги наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман», – говорится в сообщении.

Сенатор от штата Теннесси Боб Коркер и сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендез написали письмо президенту Дональду Трампу с просьбой провести расследование согласно Глобального акта о правах человека имени Магнитского.

Этот акт требует от президента определения того, несет ли иностранное лицо (в даном случае саудовский принц) ответственность за убийство, пытки или иное грубое нарушение международно признанных прав человека в отношении лица, которое осуществляет свободу выражения (журналист Хашогги).

Письмо было направлено президенту Трампу после того, как тот заявил, что не будет разрывать контакты с Эр-Риядом, несмотря на возможность того, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог знать о планах убийства журналиста Хашогги.

Как сообщалось ранее, оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит в начале октября в консульстве королевства в Стамбуле. Это дело осложнило усилия президента США Дональда Трампа относительно сохранения связей с Саудовской Аравией и его поддержке наследного принца.

В частности, глава Белого дома заявил в воскресенье, что не хочет слушать аудиозапись убийства Хашогги. Турция передала связан с убийством Хашогги аудиозапись Саудовской Аравии, США, Канаде, Германии, Франции и Великобритании.

Саудовский принц Халид бин Фархан Аль Сауд, который живет в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги.

Напомним, на фоне скандала из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги члены правящей семьи Саудовской Аравии выступают за то, чтобы наследный принц Мухаммед бин Салман аль Сауд не претендовал на престол.

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