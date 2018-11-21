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среда, 21 ноября, 2018, 15:11 Мир
Сенат Польши единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине

Сенат Польши в среду, 21 ноября, единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине.

Об этом сообщил в своем Twitter посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает «Европейская правда».

«За» проголосовали 78 сенаторов, никто не был против и никто не воздержался.

«Символично, что это произошло именно в День достоинства и свободы. Спасибо за память, поддержку и солидарность!», – прокомментировал решение дипломат.

В постановлении, опубликованном послом, польские сенаторы напоминают, что в 2006 году Сенат Польши в специальном постановлении признал украинскую оценку этих событий как преступление геноцида.

«Мы верим, что распространение знаний об этой великой трагедии в Европе будет способствовать лучшему пониманию последствий, которые влекут за собой коммунистическая идеология и тоталитаризм», – говорится в принятом документе.

Польские сенаторы выразили солидарность с украинским народом относительно сохранения памяти о Голодоморе и стремление распространять знания об этой трагедии.

«В связи с чествованием в Украине годовщины Голодомора Сенат Польши напоминает о страданиях миллионов жертв этой драмы», – указано в постановлении.
ГолодоморПольшазаконодательствоисторияновости мира
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