Сегодня выберут президента Интерпола

В среду, 21 ноября, на сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае состоятся выборы директора организации.

Об этом сообщает «Укринформ».

Бывший глава организации Мэн Хунвэем после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. Исполняющим обязанности президента стал Ким Чен Ян.

По информации СМИ, главным кандидатом на эту должность является представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации.

Кандидатом на должность главы Интерпола является также исполняющий обязанности председателя организации Ким Чен Ян из Южной Кореи, который ранее занимал должность старшего вице-президента.

Напомним, Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявляет, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека.

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