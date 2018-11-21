Сегодня выберут президента Интерпола

В среду, 21 ноября, на сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае состоятся выборы директора организации.
Об этом сообщает «Укринформ».
Бывший глава организации Мэн Хунвэем после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. Исполняющим обязанности президента стал Ким Чен Ян.
По информации СМИ, главным кандидатом на эту должность является представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации.
Кандидатом на должность главы Интерпола является также исполняющий обязанности председателя организации Ким Чен Ян из Южной Кореи, который ранее занимал должность старшего вице-президента.
Напомним, Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявляет, что новым руководителем Международной организации уголовной полиции должен стать представитель страны, в которой с уважением относятся к правам человека.