Сегодня день архангела Михаила и прочих Небесных сил

21 ноября православные и греко-католики отмечают день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных бесплотных сил.

Праздник установлен в начале IV века на поместном Лаодикийском соборе, бывшем за несколько лет до I Вселенского собора (примерно 319-320 гг.). Лаодикийский собор 35-м правилом осудил и отверг поклонение ангелам как творцам и служителям мира и утвердил их истинное почтение.

По одной из версий, праздник установлен в ноябре, поскольку, это девятый месяц (в древности начало нового года праздновали в марте), а по христианскому богословию, существует девять ангельских чинов, разделенных на три иерархии. К высшей иерархии относятся серафимы, херувимы и престолы. Далее идут – господства, силы и власти. И в конце – начала, архангелы и ангелы.

Слово «ангел» означает «вестник». Это отражает их предназначение – доносить до людей волю Бога, быть защитниками и учителями человечества. Архангел Михаил стоит высоко над всеми девятью чинами и поэтому называется архистратигом. Из Библии известны также имена других архангелов: Гавриил («сила Божья»), Рафаил («Божье лечение»), Уриил («свет божий»), Селафиил («молитвенник Божий»), Иегудиил («славящий Бога»), Варахаил («Божье благословение»), Иеремиил («возвышение к Богу»).

Архистратиг Михаил издавна считается покровителем Киева и военных. По легендам, он помог войску князя Святополка победить половцев, появившись над Софией Киевской крылатой птицей в рыцарских доспехах. Неподалеку от того места в 1108 году князь Святополк построил Михайловский Златоверхий собор. Фигура архистратига также встречается и на главной хоругви времен Богдана Хмельницкого и на многочисленных казацких знаменах.

Архангел Михаил выступает в ряде древних гербов украинских городов: Гадяча (XVII века и 1782 год), Клевани (1654 год), Кролевца (1644 и 1782 годов), Миргорода (1631 год), Овруча (1640 и 1796 годов), Сколе (XIX век), Тартакова (1748 год), Устья-Зеленого (XIX век), Янова (ныне Ивано-Франково, 1810 год), а также в гербе Киевского воеводства (1471 год).

В народном воображении Архистратиг Михаил — это мужественный рыцарь, который побеждает все темные силы нашей земли. «Гром гремит – это Архистратиг Михаил ведет войну с чертями, – говорит народная легенда, – где бы ни спрятался нечистый, а стрела Архистратига найдет его везде».

21 ноября часто выпадает первый снег, поэтому и примета: «Михаил на белом коне приехал».

Народные приметы:

Если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.

Если будут стоять густые туманы, то такая погода продержится до зимнего Николая.

Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная и красная.

Если Михаил дождем служит - хорошую и сухую весну ворожит.

Иней - к большим снегам, а туман - к оттепели.

Если оттепель - не жди санного пути до Николая.

Как на Михаила ветер с полудня, то будет тепло и до половины декабря.

День на Михаила хмурый и на деревьях иней - к хорошему урожаю.

С Михаила зима морозы кует.

Как Михаил закует, то Николай не раскует.

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