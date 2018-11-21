Предприниматель: Ежедневно покидает Украину 74 трудоспособных человека

Едва ли не самой большой проблемой для бизнеса является несбалансированная налоговая система, которая регулируется налоговым кодексом. Из-за того, что она нечеткая, чиновники ГФС трактуют ее по-своему, а потому могут легко оштрафовать предпринимателя, который остается незащищенным. Поэтому в поисках лучших условий труда, украинцы выезжают за границу. Дефицит квалифицированных кадров уже ощущается.

Об этом в эфире проекта «Общественная прокуратура» на телеканале ZIK рассказал координатор проектов ОО «Единая сила», предприниматель Михаил Скляр.

«В экономике прячутся все нерешенные проблемы Украины. Вместе с тем, предпринимательство – это главный фактор, который создает экономическую состоятельность. Как следствие, в нас начинает налаживаться, например, инфраструктура», – подчеркивает Михаил Скляр.

Бизнесмен обращает внимание на основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые предприниматели.

«Едва ли не самой большой проблемой является несбалансированная налоговая система, которая регулируется налоговым кодексом. К сожалению, требования кодекса – нечеткие. Поэтому чиновники ГФС могут это трактовать так, как им выгодно и делать предпринимателей виновными, проверять их, накладывать штрафы и тому подобное», – говорит эксперт.

Кроме того, предпринимателям сложно справиться с подключением электричества, отмечает Михаил Скляр.

«Чтобы подключить свет к производству, нужно работать над этим множество лет и заплатить не одну взятку. Кроме того, законодательство регулярно меняется. Поэтому отсутствует еще и правовая защита предпринимателя, активизируется рейдерство», – рассказывает бизнесмен.

Что интересно, на рынке труда появляется дефицит квалифицированных кадров, отмечает эксперт.

«Профессионалы уже не ищут работу в Украине, а выезжают за границу. По статистике, каждый день 74 трудоспособных человека едут на работу в другие страны», – говорит предприниматель.

Корень проблемы в том, что Украина превращается в чиновничье государство, где чиновники для предпринимателей и судьи, и прокуроры, поскольку наделены правом «казнить или помиловать», считает Михаил Скляр.

«Любой чиновник наделен безнаказанностью за свои действия. Однако, я не понимаю, почему предпринимателями занимается СБУ, прокуратура, Национальная полиция, военная прокуратура?», – возмущается эксперт.

Он убежден, что именно СБУ занимается разрушением ИТ-отрасли в Украине. Первые шаги в этом направлении сделаны примерно полтора года назад.

«Наши специалисты выехали за границу и поднимают экономику других государств. Кто-то из СБУ ответил за свои действия? Нет», – комментирует предприниматель.

Кроме того, эксперт отмечает, что в сентябре был дефицит налоговых поступлений в государственный бюджет, который составил 96 миллиардов гривенб.

К слову, недавно впервые украинский бизнес появился на рынке Китая. Так, в Шанхае, во время международной импортной выставки CIIE 2018 свою продукцию представили предприятия «Атомкомплект», «Станкин», «Микрол», «Киевприбор», «Элмиз», «Импульс», «Энергия воды», «Семпал», «Кернел», «Терра Фуд», «Ичня» и много других.

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