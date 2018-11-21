Порошенко подал в ВР законопроект об изменении названия Днепропетровской области в Днепровскую

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

Об этом Глава государства сообщил в Facebook.

«Декоммунизации следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского», – нависал президент.

По его словам, Петровский один из руководителей коммунистической диктатуры и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа.

«Процедура изменения названия области предусматривает поправки к Конституции. Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов», – отметил он и добавил, что подал в ВР соответствующий законопроект.

Также Порошенко написал, что Днепропетровская область станет Днепровской, а «город Петровского – на свалке истории».

В частности, название Днепропетровской области содержит упоминание о Григории Петровском (1878 – 1958) – деятеле коммунистического режима в Украине, а следовательно, относящегося к символике коммунистического тоталитарного режима, использование которой на всей территории Украины запрещено.

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