Порошенко подал в ВР законопроект об изменении названия Днепропетровской области в Днепровскую

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
Об этом Глава государства сообщил в Facebook.
«Декоммунизации следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского», – нависал президент.
По его словам, Петровский один из руководителей коммунистической диктатуры и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа.
«Процедура изменения названия области предусматривает поправки к Конституции. Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов», – отметил он и добавил, что подал в ВР соответствующий законопроект.
Также Порошенко написал, что Днепропетровская область станет Днепровской, а «город Петровского – на свалке истории».
В частности, название Днепропетровской области содержит упоминание о Григории Петровском (1878 – 1958) – деятеле коммунистического режима в Украине, а следовательно, относящегося к символике коммунистического тоталитарного режима, использование которой на всей территории Украины запрещено.